Теперь воздушную тревогу в Украине будет объявлять актер "Звездных войн"

Мировые звезды не раз заявляли о поддержке Украины в войне. К когорте помощников нашего государства присоединился и Марк Гэмилл.

Теперь англоязычная версия программы Air Alert имеет голос американского актера Марка Гэмилла. Он сыграл роль Люка Скайвоккера в киносаге "Звездные войны".

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О каких опасностях будет сообщать актер

Марк Гэмилл будет сообщать о пяти видах опасности:

ракетный удар,

артиллерийский обстрел,

уличные бои,

радиационная и химическая опасность.

Кроме того, как отмечают в United24, к уведомлениям об отмене тревоги Марк Гэмилл также добавил знаковые цитаты из "Звездных войн".

В соцсетях уже начали активно обсуждать эту новость.

Ощутите Силу вокруг себя… Ой, подожди, это радиация, тебе следует направляться в ближайший приют для чрезвычайных ситуаций, – написал один из пользователей.

Также в пуш-уведомлении приложения появился призыв поддержать ВСУ. Все пожертвования, сделанные через приложение "Воздушная тревога", будут переведены через United24 на закупку дронов для украинских военных.

Как перейти на англоязычную версию приложения

Чтобы изменить язык iPhone или iPad, необходимо перейти в параметры устройства, выбрать приложение "Тревога!", выбрать категорию языка и изменить на английский.

Чтобы изменить язык на Android-устройстве, Вам нужно перейти в само приложение "Тревога!", выбрать категорию Настройки, затем нажать на Язык приложения и выбрать английский.

Война в Украине: последние новости

Внимание украинской стороны приковано как к действиям, совершаемым белорусскими военными, так и к взаимодействию белорусов с армией России. В Госпогранслужбе заявили, что нужно быть готовым к любой ситуации.

В Минобороны Британии тоже считают, что белорусские войска, проводящие учения, и российские подразделения сейчас вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление.

Генштаб подтвердил огневое поражение подразделениями Сил обороны 16 декабря нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа.

Статистика потерь врага ежедневно пополняется. И среди "двухсотых" есть не только никудышные солдаты, но и настоящие головорезы и профессиональные военные.

Карта тревог доступна только на украинском. Это обновление является последним для устройств с iOS 9 и iOS 10. После удаления приложения с такого устройства установить его уже не удастся (пока не обновите iOS до более поздней версии).