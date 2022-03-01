Воздушная тревога в Тернополе и на Волыни
1 марта 2022 , 19:57Читати новину українською
Воздушная тревога в Тернополе и на Волыни. Людей призывают перейти в укрытие.
Сообщение поступило в 19:46 1 марта. Сирены звучат из-за угрозы попадания ракет.
Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена
Воздушная тревога в Тернополе и на Волыни
Внимание. На Волыни и в Тернополе воздушная тревога,
– говорится в сообщении.
Более того, мэр города Виталий Кличко заявил, что ночь на 2 марта лучше провести в укрытии и не выходить на улицы города.
Советы украинцам / Инфографика 24 канала
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!