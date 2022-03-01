Воздушная тревога в Тернополе и на Волыни. Людей призывают перейти в укрытие.

Сообщение поступило в 19:46 1 марта. Сирены звучат из-за угрозы попадания ракет.

Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена

Воздушная тревога в Тернополе и на Волыни

Внимание. На Волыни и в Тернополе воздушная тревога,

– говорится в сообщении.

Более того, мэр города Виталий Кличко заявил, что ночь на 2 марта лучше провести в укрытии и не выходить на улицы города.



Советы украинцам / Инфографика 24 канала

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