Повідомлення надійшло о 19:46 1 березня. Сирени лунають через загрозу потрапляння ракет.

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Повітряна тривога у Тернополі та на Волині

Увага. На Волині та в Тернополі повітряна тривога,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, мер міста Віталій Кличко заявив, що ніч проти 2 березня краще провести в укритті та не виходити на вулиці міста.



Поради українцям / Інфографіка 24 каналу

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