Сколько раз объявляли воздушную тревогу в 2022 году

1 января 2023, 18:13
Читати новину українською

Источник:

Карта воздушных тревог

С 24 февраля 2022 года сигналы сирены стали едва неотделимой частью обыденной жизни украинцев, ведь каждый день она сообщает об угрозе вражеских атак. Суммарно тревоги в Украине в 2022 году объявляли почти 15 тысяч раз.

Если быть точнее, сигналы сирен в Украине звучали около 14 870 раз. Важно отметить, что цифра несколько неточная из-за того, что в начале вторжения информация о сигналах тревоги противоречива и не полна.

Обратите внимание Новогоднее поздравление Владимира Зеленского с 2023 годом: видео

Где сирены звучали чаще всего

По итогам года больше всего сигналов тревоги прозвучало в Харьковской области. Полная статистика выглядит следующим образом:

  • Харьковская область – 1 558 сигналов тревоги;
  • Донецкая область – 1294;
  • Запорожская область 1235;
  • Днепропетровская область – 1190;
  • Николаевская область – 916;
  • Полтавская область – 801;
  • Кировоградская область – 776;
  • Черкасская область – 681;
  • Киев – 638;
  • Одесская область – 582;
  • Сумская область – 565;
  • Житомирская область – 552;
  • Черниговская область – 536;
  • Винницкая область – 517;
  • Киевская область – 500;
  • Херсонская область – 358;
  • Волынская область – 326;
  • Ровенская область – 316;
  • Хмельницкая область – 264;
  • Тернопольская область – 263;
  • Львовская область – 254;
  • Ивано-Франковская область – 253;
  • Черновицкая область – 222;
  • Закарпатская область – 202;
  • Автономная республика Крым – 6;
  • Луганская область – 2;

Рекордом за количество объявленных воздушных тревог есть 24 августа. В День независимости Украины воздушную тревогу объявляли 189 раз. Наименьшее количество сигналов тревоги в сутки – 4. В среднем тревоги объявляли 47 раз.

Больше сигналов сирен прозвучало в марте 2022 года (около 2 000 раз). Меньше (если не учитывать февраль) – в ноябре (менее 1 000). Самыми распространенными являются тревоги, которые длятся от 30 минут до 1 часа.

Обратите внимание! За первые 18 часов 2023 года в Украине сирены прозвучали около 36 раз. Кроме того, в некоторых регионах почти всю ночь продолжалась объявленная за считанные минуты до Нового года тревога. В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину дронами. Силы обороны уничтожили 45 беспилотников.
Автор: Іван Магуряк