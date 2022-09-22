Враг не может смириться со своими поражениями на фронте. Поэтому продолжает терроризировать украинцев ракетами. Воздушние тревоги прозвучали около 11:50 почти на всей территории Украины.

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Сирены начали включать около 11:44. Сначала о риске ракетного удара сообщили жителей Одесской и Николаевской областей. После этого карта воздушных тревог начала активно "краснеть. По состоянию на 11:53 о риске ракетных ударов сообщали во всех областях, кроме Ровенской.