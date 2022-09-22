Ворог не може змиритися зі своїми поразками на фронті. Тож продовжує тероризувати українців ракетами. Повітряні тривоги загуділи близько 11:50 майже на всій території України. А вже об 12:01 сирени увімкнули в останній "зеленій області", Рівненській. Уже об 12:15 у більшості областей почали подавати відбої.

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Сирени почали вмикати близько 11:44. Спочатку про ризик ракетного удару сповістили мешканців Одеської та Миколаївської області. Після цього карта повітряних тривог почала активно "червоніти". Станом на 11:53 про ризик ракетних ударів повідомляли у всіх областях нашої держави, крім Рівненської.



Такий має вигляд карта повітряних тривог станом на 11:55 / Скриншот карти

Ризик ракетного удару з Чорного моря

Як зазначили у телеграм-каналі monitor, повітряну тривогу увімкнули через можливу атаку з Чорного моря. Зауважимо, що раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що в його акваторії перебуває 3 надводні носії ворожих снарядів. Загалом вони переносять 24 ракети типу "Калібр".

Уже об 11:58 надійшла інформація про те, що над Чорним морем ворог підняв тактичну авіацію. Судна російські військові спрямували у бік Одеської області.

Нагадаємо, що ризик ракетних обстрілів залишається надзвичайно високим. Тож, якщо у вашому населеному пункті пролунали повітряні тривоги, негайно ж вирушайте до укриття. Залишатися там слід доти, поки не буде оголошено про відбій. Після цього рекомендуємо покидати сховище. Але робити це слід вкрай обережно, адже можна постраждати і від наслідків можливого ракетного удару.

Не втомимося наголошувати на тому, що знімати на фото та відео ворожі "прильоти" не слід. Якщо ж у вас виникла така спокуса, то ні в якому разі не викладайте відповідні матеріали у мережу. Пам'ятайте, що такого роду публікації можуть бути корисними для ворога. Не допомагайте йому коригувати свою наступну атаку.

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю

Нагадаємо, що зранку повітряна тривога лунала на Сході. Практично відразу після сирени стало відомо про ракетні удари по Запоріжжю. Місцеві мешканці не лише повідомляли про "прильоти". Вони також розповідали, що у небі над місцями влучання здійнявся густий дим. Об 09:07 глава Запорізької ОВА підтвердив факт ракетного удару. Він зазначив, що ворог влучив у село, розташоване поблизу обласного центру.

Згодом він повідомив додаткову інформацію. Старух зазначив, що по Запоріжжю російські військові випустили 9 ракет типу С-300. Що стосується жертв, то відомо про загибель 65-річного співробітника готелю, в який влучив ворог. Ще п'ятеро людей зазнали поранень.

Крім того, загарбники влучили у телевежу. За словами глави ОВА, це може свідчити про підготовку інформаційно-пропагандистської кампанії. Її мета – позбавити мешканців доступу до правдивої інформації з контрольованої Україною території.

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