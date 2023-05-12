В Минобороны заявили, что всего за время полномасштабного вторжения в Киеве тревога звучала 740 раз.

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Воздушная тревога в Киеве

За год войны в столице Украины воздушную тревога звучала в общей сложности 851 час и 38 минут - более 35 суток. В Министерстве обороны сообщили, что за последние два месяца ни одна вражеская ракета, которую враг запускал по Киеву, не достигла цели.

За пятнадцать месяцев войны украинская противовоздушная оборона существенно улучшилась; в первый день вторжения Россия нанесла удар по украинским ПВО, и благодаря своевременному предупреждению от союзников войскам удалось перегруппироваться. С февраля 2022 Украина получила немало оружия и техники – в частности IRIS-T из Германии и американские NASAMS. Также Украине передали европейские системы SAMP/T и американские ракеты HAWK, а недавно к украинским силам ПВО добавились еще две батареи Patriot.

За оценкам командира бригады командования противовоздушной обороны "Центр", в начале вторжения Украине удавалось сбивать всего около 50% ракет. Сейчас же эта цифра уже приближается к 90%.

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