У Міноборони заявили, що загалом за час повномасштабного вторгнення в Києві тривога лунала 740 разів.

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Повітряна тривога у Києві

За понад рік війни у столиці України повітряну тривогу оголошували загалом 851 годину і 38 хвилин – понад 35 діб. У Міністерстві оборони повідомили, що за останні два місяці жодна ворожа ракета, яку ворог запускав по Києву, не досягла цілі.

За п'ятнадцять місяців війни українська протиповітряна оборона суттєво покращилася; в перший день вторгнення Росія завдала удару по українській ППО, та завдяки вчасному попередженню від союзників військам вдалося перегрупуватися. З лютого 2022 року Україна отримала чимало зброї та техніки – зокрема IRIS-T з Німеччини та американські NASAMS. Також Україні передали європейські системи SAMP/T і американські ракети HAWK, а нещодавно до українських сил ППО додалися ще й дві батареї Patriot.

За оцінками командира бригади командування протиповітряної оборони "Центр", на початку вторгнення Україні вдавалося збивати всього близько 50% ракет. Наразі ж ця цифра вже наближається до 90%.

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