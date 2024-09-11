Украину атакуют "Шахеды": где объявлена воздушная тревога

11 сентября 2024, 22:10
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Автор: Дмитрий Усик

В ночь на 12 сентября российская армия снова запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

В случае угрозы призываем немедленно направляться в укрытие. Где сейчас звучит тревога, передает 24 Канал.

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Воздушная тревога в Украине

22:08, 11 сентября

Где сейчас тревога

21:53, 11 сентября

Фиксируется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

21:45, 11 сентября

Воздушные силы сообщают, что группа "Шахедов" движется на границе Харьковской и Сумской областей. Курс на Полтавщину.