Украину атакуют "Шахеды": где объявлена воздушная тревога
11 сентября 2024, 22:10Читати новину українською
В ночь на 12 сентября российская армия снова запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
В случае угрозы призываем немедленно направляться в укрытие. Где сейчас звучит тревога, передает 24 Канал.
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Воздушная тревога в Украине
22:08, 11 сентября
Где сейчас тревога
21:53, 11 сентября
Фиксируется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
21:45, 11 сентября
Воздушные силы сообщают, что группа "Шахедов" движется на границе Харьковской и Сумской областей. Курс на Полтавщину.
22:08, 11 сентября
Где сейчас тревога
21:53, 11 сентября
Фиксируется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
21:45, 11 сентября
Воздушные силы сообщают, что группа "Шахедов" движется на границе Харьковской и Сумской областей. Курс на Полтавщину.