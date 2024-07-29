Россияне запустили "Шахеды": где существует угроза

29 июля 2024, 00:30
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Около полуночи 29 июля российская армия снова начала террор дронами-камикадзе типа "Шахед". Для ряда областей объявили воздушную тревогу.

Где существует угроза воздушного удара и звучат сирены, передает 24 Канал.

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"Шахеды" в Украине

01:48, 29 июля

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в районе Энергодара на Запорожье, курс юго-восточный.
  • БпЛА на севере Днепропетровщины направляется на Полтавщину.
  • БпЛА на западе Кировоградщины, направляется в направлении Кременчугского водохранилища.
01:24, 29 июля

БпЛА в Никопольском районе Днепропетровщины, направляются на юго-восток, в направлении Запорожья.

01:04, 29 июля

Где сейчас тревога

01:04, 29 июля

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на юге Кировоградской области, курс северо-западный.
  • Несколько групп БпЛА из Херсонской области залетели на Днепропетровщину с юга, курс на Кривой Рог.
00:46, 29 июля

В Кировоградской области объявлена ракетная опасность. В то же время угрозу ударных БпЛА фиксируют в Николаевской области.

00:31, 29 июля

Несколько новых групп БпЛА на Херсонщине с Каховского района на Бериславский. Курс – Северо-Западный.

00:12, 29 июля

Где сейчас тревога

В Днепропетровской области угроза ударных БпЛА. Курс Северо-Западный.

00:09, 29 июля

Защитники неба отмечают, что несколько групп БпЛА на севере Херсонской области движутся в направлении Кривого Рога.

00:06, 29 июля

Воздушные силы сообщили об угрозе ударов "Шахедами" в Херсонской области.

Автор: Дмитро Усик