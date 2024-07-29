Россияне запустили "Шахеды": где существует угроза

Около полуночи 29 июля российская армия снова начала террор дронами-камикадзе типа "Шахед". Для ряда областей объявили воздушную тревогу.

Где существует угроза воздушного удара и звучат сирены, передает 24 Канал.

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"Шахеды" в Украине