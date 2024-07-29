Россияне запустили "Шахеды": где существует угроза
Около полуночи 29 июля российская армия снова начала террор дронами-камикадзе типа "Шахед". Для ряда областей объявили воздушную тревогу.
Где существует угроза воздушного удара и звучат сирены, передает 24 Канал.
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"Шахеды" в Украине
Движение ударных БпЛА: БпЛА в Никопольском районе Днепропетровщины, направляются на юго-восток, в направлении Запорожья. Движение ударных БпЛА: В Кировоградской области объявлена ракетная опасность. В то же время угрозу ударных БпЛА фиксируют в Николаевской области. Несколько новых групп БпЛА на Херсонщине с Каховского района на Бериславский. Курс – Северо-Западный. Защитники неба отмечают, что несколько групп БпЛА на севере Херсонской области движутся в направлении Кривого Рога. Воздушные силы сообщили об угрозе ударов "Шахедами" в Херсонской области.
Где сейчас тревога
Движение ударных БпЛА:
БпЛА в Никопольском районе Днепропетровщины, направляются на юго-восток, в направлении Запорожья.
Движение ударных БпЛА:
В Кировоградской области объявлена ракетная опасность. В то же время угрозу ударных БпЛА фиксируют в Николаевской области.
Несколько новых групп БпЛА на Херсонщине с Каховского района на Бериславский. Курс – Северо-Западный.
Защитники неба отмечают, что несколько групп БпЛА на севере Херсонской области движутся в направлении Кривого Рога.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударов "Шахедами" в Херсонской области.