Миг-31 может нанести удары, против которых у Украины нет средств: почему в Украине звучала тревога

В Украине 4 января с 10:36 до 12:36 продолжалась масштабная воздушная тревога. В Беларуси взлетало российское МиГ-31.

Представитель Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что было причиной масштабной тревоги в Украине 4 января, передает 24 Канал.

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Почему в Украине объявили воздушную тревогу 4 января

Он отметил, что в Украине была объявлена воздушная тревога из-за российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет типа "Кинжал".

По словам Игната, соответствующих ракет не так много осталось в России, "речь идет по десятку ракет". Он также подчеркнул, что они уже не раз применялись с 24 февраля.

По информации Игната, полет МиГ-31К длится около полутора часов. Он может наносить удары с воздуха и любой регион Украины может быть поражен этой ракетой, утверждает представитель Воздушных сил.

К сожалению, нет средств противодействия такому вооружению. Выявлять и сбивать его – невозможно,

– сказал Игнат.

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