Миг-31 может нанести удары, против которых у Украины нет средств: почему в Украине звучала тревога
В Украине 4 января с 10:36 до 12:36 продолжалась масштабная воздушная тревога. В Беларуси взлетало российское МиГ-31.
Представитель Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что было причиной масштабной тревоги в Украине 4 января, передает 24 Канал.
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Почему в Украине объявили воздушную тревогу 4 января
Он отметил, что в Украине была объявлена воздушная тревога из-за российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет типа "Кинжал".
По словам Игната, соответствующих ракет не так много осталось в России, "речь идет по десятку ракет". Он также подчеркнул, что они уже не раз применялись с 24 февраля.
По информации Игната, полет МиГ-31К длится около полутора часов. Он может наносить удары с воздуха и любой регион Украины может быть поражен этой ракетой, утверждает представитель Воздушных сил.
К сожалению, нет средств противодействия такому вооружению. Выявлять и сбивать его – невозможно,
– сказал Игнат.
Россия готовит новую атаку: когда она может быть
- В канун Нового 2023 года Россия решила нанести массированный ракетный удар по Украине. Российские террористы выпустили в праздничный день более 20-ти ракет по мирному населению нашей страны.
- Украинская разведка сообщает, что Россия готовится к новому массированному обстрелу, там предполагают, что он может происходить раньше 9 – 10 января.
- Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о заметных признаках подготовки российской армии. Также он отметил, что все может зависеть и от погоды.
- В настоящее время в Черном море находится только 3 корабля страны-агрессорки, однако среди них нет ни одного ракетоносителя. В ВСУ предполагают, что Россия забрала носителей ракет, чтобы подготовить атаку на Рождество.
- Также отмечают, что российских захватчиков все еще достаточно иранских дронов, которые они используют в последнее время преимущественно ночью, надеясь, что в темное время суток их труднее заметить.