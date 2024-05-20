В России взлетали 6 самолетов МиГ-31К: была угроза пусков "Кинжалов"

20 мая 2024, 18:17
Читати новину українською

На территории всей Украины объявляли о воздушной тревоге. Ведь в России взлетали истребители.

Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 18:14 20 мая о взлете первого вражеского истребителя. Воздушную тревогу объявили в ту же минуту, а кое-где – раньше. Отбои раздались ориентировочно в 18:49 20 мая.

Смотрите также "Шахеды" долетели до Львовской области, работала ПВО: где была угроза удара

18:49, 20 мая

Отбой угрозы по МиГ-31. По всей Украине прозвучали отбои. Исключение – Луганщина и Крым, где опасность продолжается с 2022 года.

18:34, 20 мая

Далее вражеская цель держала курс на Полтавщину.

18:33, 20 мая

Воздушные силы ВСУ предупредили о цели через Сумскую область на Юг.

18:22, 20 мая

Всего зафиксирован взлет шести истребителей МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ сообщили, что:

  • с аэродрома Саваслейка – взлетели 4,
  • из Астрахани - 2.

Возможные пуски "Кинжалов",
– предупредили украинские военные.

18:18, 20 мая

Взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

18:14, 20 мая

Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что ракетная опасность была объявлена по всей территории Украины. Причина – взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России.


Опасность на территории всей страны

Автор: Діана Квасневська