В России взлетали 6 самолетов МиГ-31К: была угроза пусков "Кинжалов"

На территории всей Украины объявляли о воздушной тревоге. Ведь в России взлетали истребители.

Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 18:14 20 мая о взлете первого вражеского истребителя. Воздушную тревогу объявили в ту же минуту, а кое-где – раньше. Отбои раздались ориентировочно в 18:49 20 мая.

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