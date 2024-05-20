В России взлетали 6 самолетов МиГ-31К: была угроза пусков "Кинжалов"
На территории всей Украины объявляли о воздушной тревоге. Ведь в России взлетали истребители.
Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 18:14 20 мая о взлете первого вражеского истребителя. Воздушную тревогу объявили в ту же минуту, а кое-где – раньше. Отбои раздались ориентировочно в 18:49 20 мая.
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Отбой угрозы по МиГ-31. По всей Украине прозвучали отбои. Исключение – Луганщина и Крым, где опасность продолжается с 2022 года. Далее вражеская цель держала курс на Полтавщину. Воздушные силы ВСУ предупредили о цели через Сумскую область на Юг. Всего зафиксирован взлет шести истребителей МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ сообщили, что: Возможные пуски "Кинжалов", Взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
– предупредили украинские военные.
Отбой угрозы по МиГ-31. По всей Украине прозвучали отбои. Исключение – Луганщина и Крым, где опасность продолжается с 2022 года.
Далее вражеская цель держала курс на Полтавщину.
Воздушные силы ВСУ предупредили о цели через Сумскую область на Юг.
Всего зафиксирован взлет шести истребителей МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ сообщили, что:
Возможные пуски "Кинжалов",
Взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.