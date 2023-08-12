Воздушная тревога на Востоке из-за дронов: в Запорожье раздались взрывы

В ночь на 12 августа в восточных областях Украины раздалась тревога. Мониторинговые каналы сообщили о запуске дронов с временно оккупированных территорий.

Около трех ночи взрывы слышали в Запорожье. По информации телеграм-каналов, сообщает 24 Канал, вероятно, что по дронам-камикадзе работали силы ПВО.

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Тревогу объявили сразу в нескольких областях

Тревогу объявили после полуночи сразу в нескольких восточных областях. В частности, неспокойно было не только в Запорожье, но и в Донецкой, Днепропетровской, Луганской областях. Также "покраснел" временно оккупированный Крым.

Первоначально Воздушные силы предупредили о ракетной опасности. Впоследствии, по информации мониторинговых каналов, к этому добавилась угроза БПЛА. Их оккупанты запустили сразу несколько из временно оккупированных территорий.



В оккупированном Крыму тем временем неспокойно

Пока захватчики не дают покоя Востоку Украины, не спится и временно оккупированному Крыму. Вероятно, что "пропущенные" в Новоозерном. Там, как говорят местные, было очень громко из-за взрывов. Звуки походили на пролет беспилотников и работу российской ПВО.

Оккупанты устраивают ад в Запорожье

Вечером 10 августа в Запорожье раздался громкий взрыв. Это произошло сразу через несколько минут после того, как объявили о воздушной тревоге.

Эпицентром удара был гражданский объект – гостиница. Погибла женщина. Ранены из-за атаки россиян были 16 человек. Среди них 4 – дети.

Накануне агрессор ракетой попал по областному центру. Жертвами стали 3 человека. Двое из них – девушки-музыканты, собиравшие деньги на ВСУ.

Обстрел разрушил храм Святых Апостолов Петра и Павла и торговые точки.

Пострадали 9 человек, среди которых – 11-месячный ребенок.

Кроме Запорожья, под постоянным огнем окупантов находятся более 20 населенных пунктов области.

Также оккупанты на несколько часов приостанавливали движение автотранспорта через Крымский мост.