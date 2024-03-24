14 бортов Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья", - Воздушные силы

24 марта 2024, 01:50
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Источник:

Воздушные силы

В Воздушных силах ВСУ предупредили о взлете сразу 14 российских бортов Ту-95МС. Сейчас они осуществляют полет в юго-восточном направлении.

Вражеские самолеты взлетели с аэродрома в Мурманской области России.

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В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– говорится в сообщении.

 

 

Автор: Поліна Буянова