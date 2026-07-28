Такое мнение 24 каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, идея воздушного перемирия имеет свои минусы.

Что не так с воздушным перемирием?

Как считает Свитан, Украине нужно продолжать атаковать дронами Россию. Удары по тылу врага – ключ к тому, чтобы выстоять в войне.

Мы не сможем одолеть Россию без авиационного компонента. Если не будем работать по тылу врага, то начнутся проблемы. Они начнут еще больше давить на линии столкновения. У них больше личного состава,

– заметил Свитан.

Свитан сказал, как относится к идее воздушного перемирия: смотрите видео 24 Канала

Силам обороны крайне необходимо и дальше разрушать логистику окупантов и выбивать разные военные объекты на расстоянии до 1500 километров. Без этого сдерживать врага будет гораздо труднее.

Добавим, на днях Силы обороны Украины поразили комбинат "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики. Известно, что на предприятии произошел пожар. В Генштабе уточнили, что "Приоритет" входит в систему государственного материального резерва России. Это стратегический объект закрытого типа, находящийся под военизированной охраной. Он выполняет функции крупной нефтебазы государственного значения.