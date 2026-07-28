Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, ідея повітряного перемир'я має свої мінуси.

Що не так з повітряним перемир'ям?

Як вважає Світан, Україні потрібно продовжувати атакувати дронами Росію. Удари по тилу ворога – ключ до того, аби вистояти у війні.

Ми не зможемо здолати Росію без авіаційного компонента. Якщо не будемо працювати по тилу ворога, то почнуться проблеми. Вони почнуть ще більше тиснути на лінії зіткнення. У них більше особового складу,

– зауважив Світан.

Світан сказав, як ставиться до ідеї повітряного перемир'я: дивіться відео 24 Каналу

Силам оборони вкрай необхідно і надалі руйнувати логістику окупантів та вибивати різні військові об'єкти на відстані до 1500 кілометрів. Без цього стримувати ворога буде значно важче.

Додамо, днями Сили оборони України уразили комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки. Відомо, що на підприємстві сталася пожежа. У Генштабі уточнили, що "Пріоритет" входить до системи державного матеріального резерву Росії. Це стратегічний об'єкт закритого типу, який перебуває під воєнізованою охороною. Він виконує функції великої нафтобази державного значення.