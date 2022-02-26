Воздушное пространство Украины остается закрытым, – Мининфрастуктуры

Воздушное пространство Украины для гражданских лиц остается закрытым. Предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения приостановлено.

Подобное решение является обеспечением безопасности гражданской авиации, информирует 24 канал. Все происходит согласно требованиям Воздушного кодекса Украины.

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Европейские страны закрывают и транзитные полеты

Как отметили в Министерстве инфраструктуры, есть хорошие новости европейских коллег. Свое авиапространство для совершения полетов из России закрывают:

Польша;

Болгария;

Чехия.

Речь также о выполнении и транзитных полетов. Это происходит согласно уже выданным NOTAM.

Ждем, когда они (россияне – 24 канал) смогут летать только из аэропорта Домодедово в Шереметьево,

– отметили в Мининфрастуктуре.

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