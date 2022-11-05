Воздушную тревогу объявили по всей Украине: была угроза ракетных ударов из Беларуси

Утро 5 ноября в большинстве областей Украины началось с сирен. Людей призвали немедленно пройти в укрытия гражданской защиты.

Сообщают, что в Беларуси подняли авиацию. Скорее всего, враг мог готовится к атаке.

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Первые сообщения о тревогах утром 5 ноября начали появляться в 8:59. И по состоянию на 9:15 вся Украина, кроме временно оккупированного Крыма, стала "оранжевой".



Карта воздушных тревог по состоянию на утро 5 ноября / Фото "єМапа"

В телеграм-канале "Беларускі Гаюн", который мониторит военную активность в Беларуси, сообщили о взлете истребителя Миг-31К.

Боевые самолеты МиГ-31 являются основным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Эту ракету крайне трудно перехватить даже специализированными противоракетными комплексами. Эта ракета относится к сверхновым, она была принята на вооружение России в 2018 году и по имеющейся информации говорится об изготовлении лишь нескольких десятков таких ракет.

Также белорусский телеграм-канал обнародовал информацию о взлетах других истребителей, в частности:

09:00 (по киевскому времени) Мачулищи, взлетел истребитель Миг-31К;

09: 00 Барановичи, взлетел истребитель;

09: 13 Октябрь, пролет истребителя. Направление-Северо-Запад.

Активисты утверждают, что по состоянию на 09:40 взрывов или работы ПВО не зафиксировано.

Сколько ракет и дронов россияне запустили по Украине за неделю

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что российские захватчики продолжают атаковать Украину ракетами и беспилотниками. За неделю – с 27 октября по 3 ноября-россияне запустили 68 ракет и применили 30 дронов-камикадзе по разным объектам Украины.

Также захватчики пытаются активно проводить воздушную разведку с помощью беспилотников в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Громов подчеркнул, что украинские защитники противодействуют всеми имеющимися средствами, в частности современными средствами РЭБ. По его словам, 31 октября в Харьковской области с помощью антидронового ружья перехватили БПЛА "Орлан-10".

Отметим, что в последнее время россияне атакуют нашу территорию в начале недели. Так, они выжидают определенное время после последнего удара, наблюдают за восстановительными работами, а затем наносят новый циничный удар. Спикер ГУР МО Андрей Юсов отметил, что атаки россиян каждый понедельник – это попытки остановить жизнедеятельность страны.

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