Какие воздушные цели трудно обнаружить на радарах и как действует враг, чтобы обойти ПВО: объяснение Игната
Россияне за год войны пытались определить, как атаковать так, чтобы обойти средства противовоздушной обороны Украины. Они знают, когда ПВО не способна видеть цели и пытаются использовать это.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал. В частности, на вопрос, действительно ли, если беспилотник типа "Шахид" летит очень низко, то система ПВО его фактически не видит, пресс-секретарь согласился и объяснил, почему так происходит.
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Когда цель летит очень низко, ниже антенны радара система ПВО его не видит. Россияне используют русла рек, ныряют в рельеф местности, тогда цели исчезают с радаров.
– отметил Юрий Игнат.
Не только "Шахиды"
Он отметил, что цели таким образом действительно исчезают радиолокационно и это касается и "Шахидов", и ракет, и самолетов, или вертолетов. Также спикер назвал цель, которая в крайне тяжелой для Воздушных сил.
"Вертолеты почему являются тяжелой целью? Потому что они прижимаются очень низко к земле, и летчик может процессом управлять. И радиолокационно - они исчезают", - добавил Игнат.
Как не помогать врагу
Именно поэтому Воздушные силы просили разные телеграмм-каналы не публиковать информацию об этих случаях, в частности о том, где именно они исчезают, на каком участке.
Как подчеркнул Игнат, это необходимо, чтобы не помогать врагу быть эффективнее во время последующих атак.
Последняя атака врага дронами
- В ночь на 31 марта враг запустил 10 иранских дронов "Шахид" по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 из них.
- 8 из 10 дронов были сбиты в зоне ответственности Воздушного командования "Восток". Зенитные ракетные подразделения уничтожили иранские "Шахиды" в Харьковской и Полтавской областях.
- Интересно, что во время этой атаки враг также запустил 5 фальшивых воздушных шаров, не представляющих опасности.