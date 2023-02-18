Война аэростатов и шпиономания: чем завершится воздушное сражение между США и Китаем

Китай развернул против Соединенных Штатов нетипичную войну. Новейшим "полем боя" Пекин избрал небо, однако не с использованием современных истребителей или гиперзвуковых ракет, а с помощью старой технологии беспилотных воздушных шаров. Несмотря на все заверения Китая, что аппараты были запущены только для гражданских исследований, нарушение воздушного пространства США вызвало значительную обеспокоенность в Вашингтоне.

Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира пока и так находятся на низком уровне, а подобные провокации лишь усугубляют ситуацию. Похоже, что США и Китай действительно вошли в определенное состояние "Холодной войны", однако обходят прямые военные провокации, лишь побочными методами напоминая друг другу о своем присутствии и возможностях. 24 Канал проанализировал, что же происходит и к чему эта борьба может привести.

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Как Китай нарушил воздушное пространство США

28 февраля разведывательный воздушный шар Китая вошел в воздушное пространство Аляски, затем пролетел над Канадой, а впоследствии уже и над континентальной частью США. Такая ситуация сразу же возмутила Вашингтон и через несколько дней наблюдений было решено сбить аппарат. Американцы дождались, пока он зависнет над морем, чтобы не подвергать риску гражданское население и уже 4 февраля успешно сбили китайский аэростат.



Истребитель F-22 ВВС США уничтожил китайский воздушный шар / Фото AP

По словам американских чиновников, аппарат был оснащен оборудованием для сбора данных, в том числе технологиями, позволяющими собирать конфиденциальную информацию. В Госдепе США сразу заявили, что, учитывая оборудование аэростата, целью запуска воздушного шара точно был сбор разведданных.При этом, судя по остаткам, которые удалось собрать американцам, китайцы имели возможность управлять аппаратом, маневрируя над определенными местами.

Вместо этого Китай поспешил оправдаться, заявив, что воздушный шар не использовался для сбора разведданных, а собирал только информацию об окружающей среде и некоторые метеорологические данные. В то же время в Пекине заверили, что шар якобы просто сбился с курса из-за сильного ветра, который и отнес аэростат на территорию США и Канады.

Впрочем, немного погодя, еще три неопознанных объекта вошли в воздушное пространство США и Канады. Их тоже решили сбить, несмотря на то, что, по оценке Минобороны США, они не представляли военной угрозы, однако их маршрут полета был очень приближенным и чувствительным для военных объектов США. А также они угрожали гражданским самолетам, потому что находились примерно на их высоте полета. Сейчас обломки всех четырех объектов пытаются извлечь из воды для дальнейших исследований, чтобы точно установить, несли ли они реальную угрозу и собирали ли разведданные.

Амбиции Китая в близком космосе

Китай утверждает, что сбитый американцами воздушный шар использовался для гражданских исследований и не имел никаких военных целей. В то же время сообщения и научные статьи в китайских государственных СМИ говорят совсем о другом. Военные эксперты Китая неоднократно хвастались достижениями своей страны в использовании подобных аппаратов для разведки, наблюдения и радиоэлектронного противодействия.

Со стремительным развитием современных технологий пространство для информационного противостояния больше не ограничивается сушей, морем и низкой высотой. Близкий космос также стал новым полем боя в современной войне и важной частью системы национальной безопасности,

– писали в 2018 году в официальной газете Народно-освободительной армии Китая.

Китай отмечает, что "аппараты для близкого космоса", которые могут парить на высоте от 20 до 100 километров, будут играть жизненно важную роль в будущих боевых операциях, объединяющих все уровни ведения боевых действий: на суше, море, воздухе и в космическом пространстве.При этом именно околокосмические аппараты военные эксперты Китая называют решающим звеном в интеграции космических сил в оборонную систему страны.



Статья посвящена разведывательным воздушным шарам в военной газете НОАК

В общем, по этой теме на официальных порталах Китая опубликовано около 1000 статей и отчетов, как военной, так и гражданской тематики. В то же время для создания таких высотных воздушных шаров и дирижаблей Китай имеет целый исследовательский центр, который под руководством Китайской академии наук активно занимается их проектированием и разработкой.

, что Китай никоим образом не скрывает военный потенциал подобных аппаратов. В своих статьях они указывают на мощные преимущества высотных воздушных шаров над спутниковым наблюдением.Эксперты указывают, что такие аэростаты способны долгое время зависать над необходимыми местами и собирать подробную информацию об объектах наблюдения, в отличие от спутников, находящихся далеко в космосе на большом расстоянии. При этом очень важной составляющей воздушных шаров считают их низкую цену и простоту запуска.



Испытания современных воздушных шаров / Скриншот из эфира государственного ТВ Китая

Испытания показали, что беспилотные воздушные шары способны совершить кругосветный полет, оставаясь на высоте около 20 тысяч метров. При этом следует отметить, что такие аппараты действительно часто используют для гражданских целей: чтобы предотвращать катастрофы и исследовать окружающую среду, однако каждый раз китайские инженеры подчеркивают, что их так же можно использовать и для воздушной разведки.

В то же время американские эксперты уверяют, что запуск таких аэростатов даже для гражданских целей все равно помогает военным. К примеру, детальное исследование погодных условий позволяет осуществить более точный расчет для наведения гиперзвуковых или баллистических ракет.

США также разрабатывают разведывательные воздушные шары

Технология воздушных шаров считается очень устаревшей, ведь впервые ее применяли для военной разведки еще в XVIII веке. Однако с развитием технологий такие аппараты стали получать большую эффективность, дальность полета и более широкие возможности сбора разведданных. США, равно как и Китай, наращивают свои возможности в близком космосе. В 2021 году Пентагон заключил соглашение с американской аэрокосмической фирмой, чтобы исследовать потенциал использования высотных аэростатов на поле боя.



Пентагон также рассматривает использование аэростатов для разведки.

Уже после инцидента в воздушном пространстве США, Пекин начал активно жаловаться на то, что американцы также используют воздушные шары против Китая. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что с начала 2022 года, воздушные шары США пролетали над китайской территорией около 10 раз.

Нет ничего редкого в том, что американские воздушные шары незаконно вторгаются в воздушное пространство других стран. США должны задуматься и изменить свою ложную практику. Мы оставляем за собой право принимать необходимые меры для разрешения соответствующих инцидентов,

– заявил во время брифинга Ван Вэньбинь.

Подобное заявление из уст главы МИД КНР стало первым случаем, когда Китай напрямую обвинил США в нарушении своего воздушного пространства с помощью высотных воздушных шаров. Впрочем, Ван уклонился от ответа, когда журналисты пытались уточнить, станет ли Китай сбивать такие аппараты.

Нарушают ли высотные воздушные шары международное право?

После первого инцидента с китайским аэростатом встал вопрос, нарушило ли это воздушное вторжение международное право, особенно если учесть, что Китай до сих пор уверяет мир, что целью полета дирижабля было именно гражданское исследование. Представитель Пентагона заявил, что это было прямым нарушением воздушного пространства США и международного права, однако, в этом вопросе тоже есть определенные подводные камни.

Согласно международному праву, каждая страна действительно имеет полный суверенитет и контроль над своим воздушным пространством, которое также распространяется на около 22 километров от ее сухопутной территории. Согласно международным конвенциям, каждая страна контролирует весь доступ к своему воздушному пространству, как для коммерческих, так и для государственных самолетов.

Традиционно он распространяется на максимальную высоту, на которой способны работать коммерческие и военные самолеты, а это около 14 километров. Однако воздушный шар Китая работал на высоте более 18 километров, что приближает его к категории спутников, на которые суверенные права на воздушное пространство не распространяются.

Подобные споры могут регулироваться внутренними правилами, когда каждая страна определяет порядок доступа к своему воздушному пространству. Например, США требуют от всех самолетов, пересекающих их воздушную границу, идентифицировать себя и свои цели. Если же этого не происходит, в небо поднимают истребители, сопровождающие неопознанный объект за пределы границы, или сажают его на землю.

Таким образом, США даже проявили высокий уровень терпения, прежде чем сбить воздушный шар Китая, ведь это произошло спустя всего несколько дней после вторжения в американское воздушное пространство.

При этом отсылки на форс-мажорные обстоятельства, что шар якобы контролировался лишь силой ветра, поэтому и сбился с курса, тоже не соответствуют действительности. Американские наблюдения и дальнейшее изучение обломков показали, что китайский аэростат обладал высоким уровнем маневренности, особенно когда задерживался над военными объектами США.



Военные США достают обломки сбитого китайского шара из океана / Фото US Navy

Таким образом, США сделали четкий вывод, что этот инцидент был прямой военной провокацией со стороны Китая и аэростат сбили.

Сам Пекин также не всегда терпелив касательно присутствия американцев возле своих границ. К примеру, в Южнокитайском море, на которое активно претендует Китай, ВМС США проводят свои военные корабли, на что Китай обычно отвечает довольно агрессивно, создавая военное напряжение и усиливая риск прямого столкновения с американскими войсками.

В то же время больше всего пострадали не воздушные шары или американская безопасность, главный удар пришелся именно по дипломатическим отношениям обеих стран. Государственный секретарь Энтони Блинкен даже отменил запланированную поездку в Пекин после этого инцидента. Интересно, что Китай сразу признал свое физическое присутствие в воздушном пространстве США, так что в этой ситуации не было альтернативы, кроме жесткого возмущения американцев. Тоесть Пекин должен был осознавать, что реакция США вряд ли будет положительной, а учитывая данные по наблюдению за аэростатом, можно сделать вывод, что это было сделано намеренно.

Интересно, что Китай по-прежнему прибегал к прямым военным провокациям, демонстрируя активное развитие своих военных сил. К примеру, в 2021 году Китай проводил испытания гиперзвуковой ракеты, которая фактически обошла планету и поразила тестовую морскую цель. Тогда китайские государственные СМИ начали активно распространять сообщения, что у США нет необходимых систем ПВО, способных противостоять новой китайской разработке.



Принцип работы гиперзвуковых ракет и их преимущества / Источник BBC

В начале 2023 года мир уже находится в очень напряженном состоянии, когда в Европе идет самая масштабная война XXI века, российский диктатор угрожает всем ядерной войной, а отношения между США и Китаем опустились до исторически низкого уровня.

В таких условиях запуски межконтинентальных ракет крайне рискованны, однако для Китая все еще важно бросать вызов США. На смену гиперзвуковым ракетам пришли аэростаты, на первый взгляд, невинные аппараты с двойным назначением, которые вряд ли поставят две сверхдержавы на порог войны, но способны напомнить о глобальном военном присутствии и технологических возможностях Китая.