Воздушные силы объяснили, почему трудно сбивать иранские дроны
Россияне уже прибегали к похожим атакам иранскими дронами, как и сегодня по Белой Церкви. Дроны-камикадзе уже атаковали ранее Одесскую область в таком количестве, последствия уже озвучивали в ВГА.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он также отметил, что действительно, не все беспилотники удалось обезвредить, враг изучает новые тактические приемы, в том числе используют и темное время суток.
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По словам Юрия Игната, удалось сбить 6 дронов: 3 обезвредили зенитными ракетами, а также 3 обезвредили истребители Воздушных сил – это впервые.
Цель, хоть и двигается медленно и не велика, но радары все же могут их фиксировать. Однако не всегда есть чем сбивать такую цель, тем более, враг использует эти дроны не по одному, а по два – чтобы усложнить нам работу,
– отмечает спикер Воздушных сил.
Он отмечает, что лететь они могут "стаей" и на радаре могут выбиваться, как один, а не 6.
Подробнее о "нашествии" иранских дронов: смотрите видео
Иранские дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь
- Ночью 5 октября русские войска атаковали Белую Церковь в Киевской области дронами-камикадзе. Об этом в 3:11 сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
- В 4:01 Кулеба сообщил о повторной серии ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.
- Россия использовала дроны Shahed-136.
- Зафиксировано 6 попаданий и взрывов. В результате вражеского удара по меньшей мере один пострадавший. Кроме того, получила повреждения инфраструктура города.