Еще 2 вертолета Ка-52 и 11 "Шахидов" не долетели: Воздушные силы отчитались об успехах
Источник:Воздушное командование "Юг"
Украинские военные эффективно противостоят врагу на суше и в воздухе. Только за сутки, 4 ноября, удалось сбить сразу 2 вертолета и более 10 вражеских беспилотников.
Два вражеских вертолета Ка-52 приземлили поздно вечером 4 ноября в Херсонской области.
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Также на южном направлении противовоздушная оборона Воздушных Сил сбила две крылатые ракеты "Калибр". Наши зенитчики и мобильные огневые группы ликвидировали:
- 11 дронов-камикадзе Shahed-136,
- 3 БПЛА оперативно-тактического уровня.
К уничтожению воздушных целей привлекались силы и средства воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил ВС Украины.
Потери врага по состоянию на 5 ноября
Россия несет колоссальные потери на поле боя. ВСУ уничтожает сотни оккупантов и десятки единиц разной техники ежедневно. По состоянию на 5 ноября ВСУ ликвидировали уже более 75 тысяч оккупантов. Только за сутки украинские воины уничтожили 600 врагов.
Потери врага в технике составили:
- танков – 2758 (+8);
- боевых бронированных машин – 5601 (+21);
- артиллерийских систем – 1776 (+4);
- РСЗО – 391 (+0);
- средств ПВО – 202 (+1);
- самолетов – 277 (+0);
- вертолетов – 260 (+2);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12);
- крылатых ракет – 399 (+2);
- кораблей и катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10);
- специальной техники – 155 (+0).
Больше всего потерь у российских оккупантов на Лиманском и Авдеевском направлениях.
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