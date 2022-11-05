Еще 2 вертолета Ка-52 и 11 "Шахидов" не долетели: Воздушные силы отчитались об успехах

Украинские военные эффективно противостоят врагу на суше и в воздухе. Только за сутки, 4 ноября, удалось сбить сразу 2 вертолета и более 10 вражеских беспилотников.

Два вражеских вертолета Ка-52 приземлили поздно вечером 4 ноября в Херсонской области.

Ранее Украинские воины уничтожили буксир и 11 "шахидов" врага: карта боевых действий на 5 ноября

Также на южном направлении противовоздушная оборона Воздушных Сил сбила две крылатые ракеты "Калибр". Наши зенитчики и мобильные огневые группы ликвидировали:

11 дронов-камикадзе Shahed-136,

3 БПЛА оперативно-тактического уровня.

К уничтожению воздушных целей привлекались силы и средства воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил ВС Украины.

Потери врага по состоянию на 5 ноября

Россия несет колоссальные потери на поле боя. ВСУ уничтожает сотни оккупантов и десятки единиц разной техники ежедневно. По состоянию на 5 ноября ВСУ ликвидировали уже более 75 тысяч оккупантов. Только за сутки украинские воины уничтожили 600 врагов.

Потери врага в технике составили:

танков – 2758 (+8);

боевых бронированных машин – 5601 (+21);

артиллерийских систем – 1776 (+4);

РСЗО – 391 (+0);

средств ПВО – 202 (+1);

самолетов – 277 (+0);

вертолетов – 260 (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12);

крылатых ракет – 399 (+2);

кораблей и катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10);

специальной техники – 155 (+0).

Больше всего потерь у российских оккупантов на Лиманском и Авдеевском направлениях.