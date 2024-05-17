Россия запустила цель на Киев: в части Украины объявляли тревогу

В Киеве и еще ряде областей утром 17 мая объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы предупредили о скоростной цели в направлении столицы.

Примерно в половине 11 воздушные тревоги распространились на северную и центральную часть Украины. До этого они уже были объявлены в восточных регионах.

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Враг выпустил цель на Киев

Воздушные силы сообщили о дополнительной угрозе для Украины примерно в 10:25. Карта воздушных тревог стала выглядеть вот так:



Воздушная тревога 17 мая / Скриншот с еМапа

Тогда же ПС объявили, что в направлении Киева через Сумскую область движется скоростная цель.

Мониторинговые каналы заявили, что цель была похожа на баллистическую, однако она быстро перестала фиксироваться.

Они предположили, что это была работа вражеского РЭБ. Однако пока это точно неизвестно.

В 10:41 в столице и еще нескольких областях объявили отбой тревоги. Однако угроза остается еще в ряде регионов из-за активности вражеской тактической авиации и разведывательных БпЛА на северо-восточном и южном направлениях.



Воздушная тревога 17 мая / Скриншот с еМапа