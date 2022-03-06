Воздушные силы прикрывают важные и критические объекты Украины и группировки ВСУ

6 марта 2022 , 12:58
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Источник:

фейсбук Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ поделился оперативной информацией. В частности, в своде говорится, что Воздушные Силы Украины прикрывают важные и критические объекты в нашей стране.

В Генштабе отмечают, что враг продолжает наступательную операцию против Украины. Поэтому воздушным силам нашей страны нужно всегда быть наготове, оберегая важные и критические объекты, а также группировку ВСУ.

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Воздушные Силы Украины прикрывают стратегические объекты

В частности, сообщается, что Воздушные Силы ВСУ осуществляют отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника. Более того, они сосредотачивают усилия на противовоздушном прикрытии важных и критических объектов и группировок наших войск.

В Генштабе также были названы боевые потери противника с начала операции. Речь идет о:

  • 11 000 человек личного состава;
  • 285 танков;
  • 985 ББМ;
  • 109 артиллерийских систем;
  • 50 РСЗО;
  • 21 ППО;
  • 44 самолета;
  • 48 вертолетов;
  • 4 БЛА;
  • 2 корабля и катера;
  • 447 АТТ.

Враг напуган, враг дезориентирован, враг в панике! Держим строй! Победа будет за НАМИ!!! Вместе победим!,
– отмечают в Генштабе.

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Автор: Назарій Лазур