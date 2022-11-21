Россия истощает украинскую ПВО: Воздушные силы рассказали о проблемах с защитой неба Украины

Россия пытается своими массированными обстрелами истощить нашу систему ПВО, оставив Украину без ракет для защиты. И несмотря на то, что многие страны мира усиливают украинскую ПВО, определенные проблемы все же есть.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 канал.

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По его словам, проблема есть. Украина пока имеет недостаточное количество огневых средств даже несмотря на мощную помощь партнеров.

Противовоздушная оборона должна быть эшелонной. То есть нижний край – ребята с ПЗРК и комплексами малого радиуса действия, выше – работа для NASAMS и IRIS-T. И основа, которую мы имеем – "Бук М-1", С-300. Это основа, которая сегодня нас защищает,

– объяснил он.

Кроме того, есть истребительная авиация, которая также эффективно сбивает воздушные цели.

Почему средств ПВО не хватает

Для лучшего понимания ситуации Юрий Игнат предложил разделить Украину на 50 квадратиков. Сейчас Украина имеет мощности перекрыть только около 22 квадратиков.

"Поэтому наш президент и заявлял, что те средства, которые у нас есть, – это капля в море. Враг это тоже знает", – отметил спикер командования Воздушных сил.

В то же время, он заверил, что украинские военные знают о коварстве врага и поэтому постоянно перемещают наши системы ПВО, чтобы враг их не поразил.

Как улучшается наша система ПВО

Украина получила от Франции две батареи ЗРК Crotale, которые усилят нашу противовоздушную оборону. Юрий Игнат рассказал, что эти комплексы помогут прежде всего уничтожать беспилотники российских военных, как и остальные ЗРК, находящиеся в сухопутных войсках.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил работу американских ЗРК Avenger и немецких Gepard. По его словам, немецкие Gepard эффективно работают против "шахидов".

Кроме того, он напомнил, что британский премьер Риши Сунак 19 ноября сообщил, что Украина получит от Британии 120 зенитных систем. По словам Игната, это усилит ПВО сухопутных войск.

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