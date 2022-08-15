Воздушные силы сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету: как в области прошла ночь

Прошлая ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной. Ряд населённых пунктов оказался под вражеским огнем. В то же время, наши военные сбили российскую ракету.

Оккупанты снова обстреляли Никопольский и Синельниковский районы. Также пострадала Покровская и Марганецкая община.

Заметьте россияне ночью обстреляли Слободской район Харькова: попали в предприятие

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об успешном сбивании вражеской ракеты. Наши военные "приземлили" Х-59.

Обстрелы Днепропетровщины

Председатель ОВА отметил, что минувшей ночью область подверглась массированным атакам. Оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. Огонь открывали из "Градов". Только в Никополь прилетело 20 снарядов, из-за чего повреждены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. К счастью, погибших и раненых нет.

В Марганецкую общину так же прилетело около 20 вражеских снарядов. К счастью, разрушений и пострадавших нет.

В Покровской общине в результате обстрела повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. По предварительным данным пострадавших нет.

По Синельниковскому району российские оккупанты запустили 4 ракеты С-300. В результате атаки разрушен объект социальной инфраструктуры. Другие детали обстрела выясняют.

Последствия обстрела Днепропетровщины / Фото с телеграма Валентина Резниченко

Неспокойной ночь была и в Харькове

Ночью российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Враг открыл огонь около 2:50. россияне попали на территорию одного из предприятий.

По состоянию на 7:00 15 августа информации о раненых или погибших не было.

Оккупанты снова обстреляли Николаевщину

Около 2:40 россияне в очередной раз обстреляли Николаев. В результате повреждена гостиница на окраине города и обрушилась часть здания учебного заведения.

Кроме того, под огнем врага оказались Баштанский и Николаевский районы. В Николаевском районе россияне обстреляли ночью село Котлярово. Последствия уточняют.

В Баштанском районе россияне обстреляли несколько раз территорию за пределами села Широкое, а утром 15 августа атаковали и его. В результате обстрелов повреждены дома и сельские хозяйства. Похожая ситуация в Поляне, которую россияне обстреляли ночью.

Березнеговатская община находится под постоянным огнем врага. Информацию об очередных обстрелах уточняют.

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