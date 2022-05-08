В общей сложности захватчики запустили 7 мая 10 ракет. Они обстреливают украинские города из находящихся в Каспийском регионе стратегических бомбардировщиков.

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Украинские защитники поразили 14 воздушных целей оккупантов

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города крылатыми ракетами. Для этого они применяют стратегические бомбардировщики Ту-95мс или Ту-160, которые уже традиционно отрабатывают удары из Каспийского региона.

Противник выпустил по целям на территории Украины около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожены нашей противовоздушной обороной,

– рассказали в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил 7 мая обезвредили:

1 вертолет Ми-28Н,

7 БпЛА "Орлан-10",

2 БпЛА "Форпост",

2 крылатые ракеты.

Кроме того, подразделения ЗРВ Сухопутных войск уничтожили еще как минимум 2 "Орлана". В целом украинские защитники поразили за сутки 14 воздушных целей оккупантов.

"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на разных направлениях", – добавили защитники.

В Командовании подытожили, что настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря. Оккупанты терпят ощутимые потери, как в "островных силах", так и в морских судах.

Смотрите обращение представителя Командования Воздушных Сил ВСУ:

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