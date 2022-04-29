Воздушные силы сбили за сутки 5 ракет типов "Калибр" и "Х", и еще одну вражескую "сушку"
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Украинские герои продолжают наносить врагу новые болезненные потери. За сутки наши защитники поразили 15 воздушных целей россиян.
В течение суток 28 апреля враг понес очередные потери в "воздухе". Нашим героям удалось поразить 15 воздушных целей противника.
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"Воздушные" потери врага
Как сообщают в ВСУ, враг увеличил количество авиационных ударов, а также пуски крылатых ракет авиционного и морского базирования.
За сутки наши Воздушные силы сбили 5 ракет типа "Калибр" и "Х". Кроме того, силы ПВО сбили 9 российских беспилотников, а в Харьковской области удалось уничтожить истребитель-бомбардировщик "Су-34".
Обстрелы украинских городов
Враг решил обстрелять столицу Украины во время визита генсека ООН. Также оккупанты весь день бомбили Харьков, а также нанесли ракетный удар по Хмельнитчине – пострадал один объект.
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