Воздушные силы сбили за 2 часа сразу 2 вражеских самолета
Источник:Воздушное командование "Юг"
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику на нашей земле. На этот раз они через два часа приземлили две российские "сушки".
13 сентября с 14:00 по 16:00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".
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Как ВСУ уничтожает технику россиян
В Херсонской области воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24.
А в Донецкой области зенитчики Шепетовского 11 зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" приземлили штурмовик Су-25 оккупантов.
Общие потери врага по состоянию на 13 сентября
За более 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 53 300 оккупантов. Только за минувшие сутки наши воины отправили на "концерт кобзона" 350 захватчиков.
- Танков – 2 175 (+7 за прошедшие сутки) единиц;
- боевых бронированных машин – 4662 (+22) единицы;
- артиллерийских систем – 1279 (+10) единиц;
- РСЗО – 311 единиц;
- средств ПВО – 165 (+3) единиц;
- самолетов – 244 (+1) единицы;
- вертолетов – 213 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1) единицы;
- крылатых ракет – 233 (+17) единицы;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3469 (+6) единиц;
- специальной техники – 117 единиц.
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