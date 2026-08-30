"За этим наше будущее": авиатор оценил, на каком уровне сейчас находится украинская авиация

Украинская военная авиация переживает этап важной трансформации, закладывая фундамент для будущей безопасности всего государства. Новое поколение целеустремленных пилотов и изменения в командовании способны вывести украинские Воздушные Силы на новый уровень развития.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан рассказал 24 Каналу о перспективах подготовки новых кадров. Он также отметил, что в свое время назначение летчика (Кривоножко) на должность командующего ВС существенно изменило подходы к обеспечению качественных авиационных ударов.

Как изменилось командование Воздушных Сил

Хазан отметил, что раньше руководящие должности часто занимали специалисты по противовоздушной обороне или ракетным войскам, которые имели несколько иное видение работы авиации. Теперь ситуация кардинально изменилась в пользу повышения эффективности использования самолетов.

Когда летчик командует Воздушными Силами, то все делается для того, чтобы главная вещь, нанесение ударов нашей авиацией, было надлежащим и качественным. Вот теперь это есть. Сейчас нужно это поддерживать и развивать,

– подчеркнул авиатор.

Он также подчеркнул значение новых соглашений о поставках авиационной техники и отметил важность подготовки молодых пилотов, ведь опытные летчики ждут победы, чтобы передать штурвалы следующему поколению.

Молодое поколение летчиков важно для будущего

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов поделился впечатлениями от общения с молодыми украинскими летчиками и летчицами, отметив их высокую мотивацию и внутреннюю силу.

За этим наше будущее. Это ж тот завтрашний, послезавтрашний день военной, государственной авиации. Нужно таких ребят искать, готовить к поступлению в соответствующие учебные заведения, чтобы они учились летать и дальше летали,

– отметил Хазан.

По его словам, авиаторы и моряки всегда считались элитой, поскольку они выполняют задачи на значительном расстоянии от баз и часто самостоятельно принимают критические решения. Украина, как подытожил авиатор, должна стремиться развить свои Воздушные Силы и ВМС до уровня Израиля, учитывая постоянную угрозу со стороны агрессивных соседей (России, Беларуси).

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