Президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан розповів 24 Каналу про перспективи підготовки нових кадрів. Він також відзначив, що у свій час призначення льотчика (Кривоножко) на посаду командувача ПС суттєво змінило підходи до забезпечення якісних авіаційних ударів.

Як змінилося командування Повітряних Сил

Хазан зазначив, що раніше керівні посади часто обіймали фахівці з протиповітряної оборони чи ракетних військ, які мали дещо інше бачення роботи авіації. Тепер ситуація кардинально змінилася на користь підвищення ефективності використання літаків.

Коли льотчик командує Повітряними Силами, то все робиться для того, щоб головна річ, завдання ударів нашою авіацією, було відповідним і якісним. От тепер це є. Нині треба це підтримувати й множити,

– наголосив авіатор.

Він також підкреслив значення нових угод на постачання авіаційної техніки та зазначив на важливості підготовки молодих пілотів, адже досвідчені льотчики чекають перемоги, щоб передати штурвали наступному поколінню.

Молоде покоління льотчиків важливе для майбутнього

Президент Української авіаційної асоціації пілотів поділився враженнями від спілкування з молодими українськими льотчиками та льотчицями, відзначивши їхню високу мотивацію та внутрішній характер.

За цим наше майбутнє. Це ж той завтрашній, післязавтрашній день військової, державної авіації. Треба таких дітей шукати, готувати до вступу у відповідні навчальні заклади, щоб вони вчилися літати й далі літали,

– зауважив Хазан.

За його словами, авіатори та моряки завжди вважалися елітою, оскільки вони виконують завдання на значній відстані від баз і часто самі ухвалюють критичні рішення. Україна, як підсумував авіатор, має прагнути розбудувати свої Повітряні сили й ВМС до рівня Ізраїлю, беручи до уваги постійну загрозу з боку агресивних сусідів (Росії, Білорусі).

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