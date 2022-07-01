Силы ПВО нанесли россиянам 10 ударов в Луганской области: попали в логистические центры врага

Воздушные силы Украины нанесли 10 авиаударов по скоплениям врага на Луганском направлении. Силы ПВО попали в логистические центры россиян.

Украинские защитники в небе атаковали врагов штурмовиками и бомбардировщиками. Об этом заявили в командовании Воздушных сил 1 июля.

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10 авиаударов по российским оккупантам

30 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска,

– говорится в сообщении.

В командовании рассказывают, что удары украинских летунов помешали продвижению оккупантов по нескольким важным направлениям.

Силам ПВО удалось поразить логистические центры врага, пункты обеспечения топлива, боевую бронированную технику и живую силу.

Свежие потери врага

По состоянию на 1 июля украинские военные ликвидировали:

личного состава – 35 750 российских оккупантов;

танков – 1577 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 3736 (+10) единиц,

артиллерийских систем – 796 (+6) единиц,

РСЗО – 246 (+0) единиц,

средств ПВО – 105 (+1) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 186 (+1) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4) единиц,

крылатых ракет – 143 (+0) единиц,

кораблей / катеров – 15 (+1) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) единиц,

специальной техники – 61 (+0) единица.

ВСУ ежедневно отчитываются о новых ликвидированных россиянах

Каждая боевая бригада наперегонки кичится своими "уловами". Каждый день наши мужественные защитники обезвреживают живую силу врага и его технику. Ведь мы имеем высокую мотивацию, потому что защищаем родную страну, а они ворвались в чужую. Одно из последних сообщений об успехах ВСУ на Юге. Наши воины за 30 июня уничтожили несколько десятков врагов и около десятка единиц вражеской техники.

На Юге российские оккупанты уже ведут боевые действия со своих оборонительных позиций. Враги используют тактику дистанционных огневых поражений. Но все помнят, как на днях они бежали из Змеиного, назвав это жестом доброй воли. Но во время бегства враг потерял много техники. Некоторую технику врага атаковали ВСУ, а другую – россияне вместе с документами уничтожали своими силами.

Наши ВСУ так кошмарят россиян, что те же придумывают способы, чтобы бежать с войны. В перехваченных разговорах часто жалуются родственникам, что попали в ад. Недавно похожая ситуация случилась с бурятами. Они массово бегут от боев с украинскими защитниками и защитницами. Тем временем в Улан-Удэ уже готовятся встречать гробы со своими "двухсотыми".

В последнее время мы делаем россиянам еще болезненнее, когда бьем по их складам оружия и базам. Причем достаем их в глубоком тылу на временно оккупированной территории Украины. В частности, недавно беспилотник "Валькирия" в очередной раз помог уничтожить российских оккупантов. Его запустили в склад вражеских боеприпасов "Урала". Из-за таких действий ВСУ Россия должна осознать – рано поздно мы выбьем ее оккупантов из нашей земли. Военные преступники за все понесут наказание.

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