Воздушные силы уничтожили 2 ракеты типа X: они летели на Одесскую область

Ночью, 8 мая, российские оккупанты запустили две ракеты типа X. Воздушным силам удалось их обезвредить.

Ракеты запустили на вражеском истребителе, находившемся над Черным морем.

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Сбили две ракеты

Подразделения воздушного командования "Юг" оперативно обнаружили две крылатые ракеты. Их удалось уничтожить.

Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!

– подчеркнул представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Одесса под прицелом российских оккупантов

По данным оперативного командования "Юг", за прошедшие сутки, 7 мая, российские захватчики запустили по Одесчине 10 ракет. Четыре из них ударили по области, шесть – прилетели в город. Запускали их со стратегической вражеской авиации.

Известно, что две ракеты ударили по Одесскому аэропорту: повреждена взлетно-посадочная полоса, а также центр управления полетами. Еще четыре ракеты, что интересно, ударили в предприятие, производящее мебель. Ударная волна повредила рядом расположенные жилые дома.

К счастью, ни один житель Одесской области не пострадал в результате обстрелов.

Военные подчеркивают, что россияне запускают ракеты не только для того, чтобы уничтожить инфраструктуру. Они очень хотят посеять панику среди местного населения.

Добавим, российские хакеры попытались атаковать сайт Одесского городского совета во время атаки на город. Также Служба безопасности Украины задержала трех человек, снимавших места, где попали вражеские ракеты.

Украинские власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно идти в укрытие. Это может спасти вам жизнь. Враг обстреливает как объекты военной инфраструктуры, так и гражданской.

Не пренебрегайте правилами безопасности и идите в укрытие, когда слышите сигналы воздушной тревоги. Мы знаем и понимаем, что все эти дни враг будет и дальше угрожать нам ракетными ударами,

– заметил Сергей Братчук.

Обстрелы украинских городов: важные новости

Ночью 8 мая российская ракета пролетала над Николаевской областью. Силам ПВО удалось ее обезвредить.

Прошедшие сутки, 7 мая, украинские Воздушные силы сбили две российские ракеты из 10. Кроме этого, они уничтожили вражеский вертолет Ми-28Н.

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