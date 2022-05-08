Ракети запустили на ворожому винищувачі, який перебував над Чорним морем.

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Збили дві ракети

Підрозділи повітряного командування "Південь" оперативно виявили дві крилаті ракети. Їх вдалося знищити.

Нищимо ворога і його задуми! Слава Україні! – наголосив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Одеса під прицілом російських окупантів

За даними оперативного командування "Південь", упродовж минулої доби, 7 травня, російські загарбники запустили по Одещині аж 10 ракет. Чотири з них вдарили по області, шість – прилетіли в місто. Запускали їх зі стратегічної ворожої авіації.

Відомо, що дві ракети вдарили по Одеському аеропорту: пошкоджена злітно-посадкова смуга, а також центр керування польотами. Ще чотири ракети, що цікаво, вдарили в підприємство, яке виготовляє меблі. Ударна хвиля пошкодила житлові будинки, які розташовані поруч.

На щастя, жоден мешканець Одещини не постраждав внаслідок обстрілів.

Військові наголошують, що росіяни запускають ракети не лише для того, щоб знищити інфраструктуру. Вони дуже хочуть посіяти паніку серед місцевого населення.

Додамо, російські хакери спробували атакувати сайт Одеської міської ради під час атаки на місто. Також Служба безпеки України затримала трьох людей, які знімали місця, де влучили ворожі ракети.

Українська влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й негайно йти в укриття. Це може врятувати вам життя. Ворог обстрілює як об’єкти військової інфраструктури, так і цивільної.

Не нехтуйте правилами безпеки і йдіть в укриття, коли чуєте сигнали повітряної тривоги. Ми знаємо і розуміємо, що всі ці дні ворог буде і надалі загрожувати нам ракетними ударами, – зауважив Сергій Братчук.

Обстріли українських міст: важливі новини

Вночі, 8 травня, російська ракета пролітала над Миколаївською областю. Силам ППО вдалося її знешкодити.

Минулої доби, 7 травня, українські Повітряні сили збили дві російські ракети із 10. Окрім цього, вони знищили ворожий вертоліт Мі-28Н.

Важливо – не ігноруйте повітряні тривоги 8 – 10 травня, Росія може потужно атакувати: дивіться відео