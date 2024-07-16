Силы ПВО уничтожили 2 "Шахеда", другие дроны – локационно потеряны на территории Беларуси

Россия 16 июля атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили часть беспилотников, а еще 2 – локально потеряны на территории Беларуси.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Стоит заметить, что воздушная тревога из-за атаки "Шахедами" продолжалась почти всю ночь.

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Как отработала ПВО

В Воздушных силах сообщили, что с вечера 15 июля и в течение суток 16 июля 2024 года силы ПВО отражали вражескую атаку. Так, украинские защитники сбили 2 "Шахеда".

Еще 2 вражеских дрона-камикадзе были локально потеряны на территории Беларуси. По информации белорусских СМИ, это уже третий случай, когда "Шахеды" оказываются в воздушном пространстве Беларуси. Более того, из-за ночной атаки 16 июля в небо даже поднимали авиацию, ведь дрон-камикадзе долетел до города Могилев, что на Востоке Беларуси.



ПВО сбила 2 "Шахеда" / Инфографика Воздушных сил

Кроме того, украинские защитники на южном и восточном направлениях сбили восемь разведывательных БПЛА:

4 беспилотника типа "Орлан-10",

2 беспилотника ZALA,

1 дрон Supercam,

1 беспилотник неустановленного типа.



На Юге сбили 6 БПЛА / Инфографика Воздушных сил



На Востоке сбили 2 БПЛА / Инфографика Воздушных сил

Ранее в Киевской ОГА сообщали о падении обломковпадении обломков сбитых дронов в 2 районах Киевской области. Так, в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Кравченко сообщил, что пожар удалось оперативно ликвидировать. Также повреждены два нежилых здания, в частности выбиты окна и посечены фасады.

Кроме этого, зафиксировано падение обломков за пределами населенных пунктов на открытой местности.