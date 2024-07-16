Силы ПВО уничтожили 2 "Шахеда", другие дроны – локационно потеряны на территории Беларуси
Россия 16 июля атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили часть беспилотников, а еще 2 – локально потеряны на территории Беларуси.
Об этом сообщили в Воздушных силах. Стоит заметить, что воздушная тревога из-за атаки "Шахедами" продолжалась почти всю ночь.
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Как отработала ПВО
В Воздушных силах сообщили, что с вечера 15 июля и в течение суток 16 июля 2024 года силы ПВО отражали вражескую атаку. Так, украинские защитники сбили 2 "Шахеда".
Еще 2 вражеских дрона-камикадзе были локально потеряны на территории Беларуси. По информации белорусских СМИ, это уже третий случай, когда "Шахеды" оказываются в воздушном пространстве Беларуси. Более того, из-за ночной атаки 16 июля в небо даже поднимали авиацию, ведь дрон-камикадзе долетел до города Могилев, что на Востоке Беларуси.
ПВО сбила 2 "Шахеда" / Инфографика Воздушных сил
Кроме того, украинские защитники на южном и восточном направлениях сбили восемь разведывательных БПЛА:
- 4 беспилотника типа "Орлан-10",
- 2 беспилотника ZALA,
- 1 дрон Supercam,
- 1 беспилотник неустановленного типа.
На Юге сбили 6 БПЛА / Инфографика Воздушных сил
На Востоке сбили 2 БПЛА / Инфографика Воздушных сил
Ранее в Киевской ОГА сообщали о падении обломковпадении обломков сбитых дронов в 2 районах Киевской области. Так, в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Кравченко сообщил, что пожар удалось оперативно ликвидировать. Также повреждены два нежилых здания, в частности выбиты окна и посечены фасады.
Кроме этого, зафиксировано падение обломков за пределами населенных пунктов на открытой местности.