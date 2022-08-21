Не дали россиянам корректировать огонь: Воздушные силы уничтожили еще 3 вражеских дрона на Херсонщине
Источник:Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ поделились новыми успехами на фронте. 21 августа наши бойцы сбили 3 российских дрона в небе над Херсонской областью.
Вражеские беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня отправились вслед за крейсером "Москва" в пределах 12:00 – 13:00. Вероятно, это были дроны "Орлан-10".
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Зенитные ракетные подразделения Воздушного командования "Юг" обнаружили и уничтожили сразу 3 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, которыми враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии.
– говорится в сообщении.
ВСУ уничтожают кафиров: последние новости
20 августа по позициям кафиров нанесли удар морские пехотинцы. Нашим военным удалось уничтожить 2 российских танка, боевую машину пехоты, автомобиль с боекомплектом и самоходную гаубицу Гиацинт-С. Кроме того, они полностью ликвидировали или ранили 12 захватчиков.
В общей сложности на войне против Украины погибли уже 45 200 путинских солдат. Только за минувшие сутки наши воины отправили на "концерт Кобзона" 300 кафиров. Потери врага в технике составляют :
- 1912 танков (из них 5 за минувшие сутки),
- 4224 боевые бронированные машины (+12),
- 1028 артиллерийских систем (+10),
- 266 реактивных систем залпового огня,
- 141 средство ПВО,
- 234 самолета,
- 197 вертолетов,
- 806 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня (+3),
- 190 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров,
- 3143 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+6),
- 99 единиц специальной техники (+2).
Добавим, что из-за интенсивности боевых действий эти цифры не окончательны. Кстати, вчера больше всего военных и оружия российская армия потеряла в Донецком и Николаевском направлениях.