Генерал-лейтенант Николай Олещук поделился "взрывным" видео, на котором украинская авиация точно отрабатывает по вражеской цели.

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Наша авиация атаковала российское судно

Командующий Воздушных сил поблагодарил украинских пилотов за успешную боевую работу по вражескому пункту управления.

На обнародованных кадрах виден удар по враждебному судну, стоявшему на мылине у берега. И гигантский столб огня и дыма от него. Утверждается, что на корабле размещался российский пункт управления.

Телеграмм-каналы сообщают, что на борту судна мог находиться военкор окупантов. Однако эта информация еще требует подтверждения.

Воздушные силы ударили по судну оккупантов: видео Николай Олещук

Следует отметить, что украинская авиация уже неоднократно принимала участие в уничтожении оккупационного флота. Одной из таких операций было уничтожение ракетоносителя "Аскольд" в Керчи. Тогда пилоты выпустили по судоремонтному заводу "Залов" несколько французских ракет Scalp.

Воздушные силы уничтожают вражескую авиацию: что известно

За февраль месяц оккупанты потеряли более 10 своих самолетов.