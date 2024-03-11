Генерал-лейтенант Микола Олещук поділився "вибуховим" відео, на якому українська авіація влучно відпрацьовує по ворожій цілі.

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Наша авіація атакувала російське судно

Командувач Повітряних сил подякував українським пілотам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління.

На оприлюднених кадрах видно удар по ворожому судну, яке стояло на мілині біля берега. І велетенський стовп вогню та диму від нього. Стверджується, що на кораблі розташовувався російський пункт управління.

Телеграм-канали повідомляють, що на борту судна міг перебувати воєнкор окупантів. Однак, ця інформація ще потребує підтвердження.

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Слід зауважити, що українська авіація неодноразово вже брала участь у знищенні окупаційного флоту. Однією із таким операцій, було знищення ракетоносія "Аскольд" у Керчі. Тоді пілоти випустили по судноремонтному заводу "Залів" кілька французьких ракет Scalp.

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За лютий місяць окупанти втратили понад 10 своїх літаків.

