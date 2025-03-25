25 марта, 09:07
Воздушные силы успешно поразили место сосредоточения живой силы врага в Курской области
Воздушные Силы ВСУ нанесли удар по месту сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области. Российский объект был полностью разрушен.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ во вторник, 25 марта, передает 24 Канал. Ликвидировано до 30 оккупантов.
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Что известно о поражении
Уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях.
Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также другие составляющие сил обороны будут продолжать наносить удары по противнику с целью ослабления его военного потенциала.