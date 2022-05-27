Воздушные силы успешно "приземлили" российские беспилотники, вертолет и управляемую ракету

Воздушные силы ВСУ продолжают выбивать врага с нашего неба. Только за сутки их служащим удалось уничтожить сразу несколько воздушных целей врага.

Среди них была управляемая ракета класса воздуха – поверхность, беспилотник и даже вертолет. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил подводя итоги 26 мая.

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Куда больше ракет запускает Россия

В своде в сутки значили, что активность вражеской авиации частично снизилась. Очевидно, это связано с ухудшением погодных условий. Однако все же тактическая авиация россиян продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей. Там самолеты кафиров преимущественно летают вокруг границ Украины.

Особенно тяжелая ситуация остается для наших защитников на Луганском направлении. Там чаще всего фиксируют "прилеты" ракет противника разных типов. Их самолеты оккупационных войск запускают с территории России.

Какую именно технику "приземлили"

Один из таких боеприпасов и смогли сбить служащие зенитно-ракетного подразделения Воздушных сил. Это была ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 . Следует отметить, что это высокоточная управляемая ракета, которой управляет оператор до момента попадания. Поэтому сбитие такого "летального аппарата" действительно спасло жизнь не менее нескольких наших воинов.

. Следует отметить, что это высокоточная управляемая ракета, которой управляет оператор до момента попадания. Поэтому сбитие такого "летального аппарата" действительно спасло жизнь не менее нескольких наших воинов. Что касается беспилотника, то удалось сбить одну из самых распространенных у россиян модель – "Орлан-10" . По разным данным, цена такого аппарата варьируется от 87 до 120 тысяч долларов. Однако важна в этой ситуации не стоимость обломков, а предотвращение разведки врага. Ведь без удачного вылета таких БПЛА российская артиллерия часто вынуждена бить вслепую.

. По разным данным, цена такого аппарата варьируется от 87 до 120 тысяч долларов. Однако важна в этой ситуации не стоимость обломков, а предотвращение разведки врага. Ведь без удачного вылета таких БПЛА российская артиллерия часто вынуждена бить вслепую. А вот о сбитии вертолета Ка-52 рассказали немного больше. Его украинские воины были сбиты переносным зенитным комплексом "Стингер". Это один из ведущих аппаратов российской авиации, который считается командирской машиной. Предпочтительно Ка-52 производят разведку местности для координации действий групп боевых вертолетов врагов. Но могут также поражать даже бронированную технику.

Ранее такой вертолет просто упал

12 марта стало известно о неожиданном событии на территории России. В Ростовской области неподалеку от аэродрома разбился военный вертолет Ка-52 . У его экипажа даже не было шанса выжить, поскольку они перевозили огромное количество боеприпасов. Как следствие, там был далеко не один "хлопок".

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