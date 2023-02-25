В Воздушных силах напомнили, что подразделения противовоздушной обороны уже получили ряд современных зенитных ракетных комплексов – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard и т.д, информирует 24 Канал. На очереди – Patriot и SAMP/T. А со временем их станет все больше, пока они полностью не заменят старый парк советской техники.
К теме Израильский "железный купол": как он улучшит системы ПВО и ПРО Украины
Куда пойти учиться на защитников неба
Воздушные силы ВСУ ищут мотивированных защитников и защитниц, которые овладеют новой западной техникой. Это перспективная и интересная работа.
Воздушным Силам нужны мотивированные защитники и защитницы, способные овладеть этим оружием и встать на оборону страны. Это площадка для перспективной и высокооплачиваемой службы. Чтобы стать одним из тех, кого украинцы называют "богами ПВО", нужно лишь приложить немного усилий,
– отметили в Воздушных силах ВСУ.
Освоить новую профессию можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Сейчас военное заведение рассредоточено по всей стране. Однако обучение продолжается как в Украине, так и за рубежом.
Важно, что во время военного положения молодежь может поступить в университет по упрощенной процедуре.
Там подчеркнули, что сейчас военные и преподаватели осваивают современные ЗРК в нескольких странах Европы и США. Но не за горами то время, когда таких специалистов будут готовить и в Украине.
Более подробную информацию можно получить на странице Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба фейсбуке.
Система ПВО Израиля "Железный купол": что известно
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство не исключает возможности военной помощи Украине. Там даже готовы рассмотреть поставки новейшей системы ПВО "Железный купол".
- С первых дней войны Украина ведет переговоры с Израилем о предоставлении систем ПВО и ПРО. По словам народного депутата и члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, сейчас рано говорить, что между странами есть конкретные договоренности.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что сейчас создать в Украине систему ПВО вроде "Железного купола" невозможно. Для этого требуется слишком большое количество техники и ресурсов.