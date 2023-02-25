У Повітряних силах нагадали, що підрозділи протиповітряної оборони вже отримали низку найсучасніших зенітних ракетних комплексів – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard тощо, інформує 24 Канал. На черзі – Patriot та SAMP/T. А з часом їх ставатиме все більше, доки вони повністю не замінять старий парк радянської техніки.
До теми Ізраїльський "залізний купол": як він покращить системи ППО і ПРО України
Куди піти навчатися на захисників неба
Повітряні сили ЗСУ шукають вмотивованих захисників та захисниць, які опанують нову західну техніку. Це – перспективна та цікава робота.
Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної і високооплачуваної служби. Щоб стати одним із тих, кого українці називають "богами ППО", потрібно лише докласти трохи зусиль,
– зазначили у Повітряних силах ЗСУ.
Освоїти нову професію можна в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Зараз військовий заклад розосереджений по всій країні. Однак навчання триває як в Україні, так і за кордоном.
Важливо, що під час воєнного стану молодь може вступити в університет за спрощеною процедурою.
Там підкреслили, що зараз військові та викладачі освоюють сучасні ЗРК в кількох країнах Європи та США. Але не за горами той час, коли таких спеціалістів готуватимуть і в Україні.
Детальнішу інформацію можна отримати на сторінці Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у фейсбуці.
Система ППО Ізраїлю "Залізний купол": що відомо
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його уряд не відкидає можливості військової допомоги Україні. Там навіть готові розглянути постачання новітньої системи ППО "Залізний купол".
- З перших днів війни Україна веде перемовини з Ізраїлем щодо надання систем ППО та ПРО. За словами народного депутата та члена Комітету ВР з питань нацбезпеки Федіра Веніславського, зараз рано говорити, що між країнами є конкретні домовленості.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що зараз створити в Україні систему ППО на кшталт "Залізного купола" неможливо. Для цього потрібно надто велика кількість техніки та ресурсів.