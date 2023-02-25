У Повітряних силах нагадали, що підрозділи протиповітряної оборони вже отримали низку найсучасніших зенітних ракетних комплексів – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard тощо, інформує 24 Канал. На черзі – Patriot та SAMP/T. А з часом їх ставатиме все більше, доки вони повністю не замінять старий парк радянської техніки.

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Куди піти навчатися на захисників неба

Повітряні сили ЗСУ шукають вмотивованих захисників та захисниць, які опанують нову західну техніку. Це – перспективна та цікава робота.

Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної і високооплачуваної служби. Щоб стати одним із тих, кого українці називають "богами ППО", потрібно лише докласти трохи зусиль,

– зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Освоїти нову професію можна в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Зараз військовий заклад розосереджений по всій країні. Однак навчання триває як в Україні, так і за кордоном.

Важливо, що під час воєнного стану молодь може вступити в університет за спрощеною процедурою.

Там підкреслили, що зараз військові та викладачі освоюють сучасні ЗРК в кількох країнах Європи та США. Але не за горами той час, коли таких спеціалістів готуватимуть і в Україні.

Детальнішу інформацію можна отримати на сторінці Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у фейсбуці.

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