Воздушные силы ВСУ сбили ракету, выпущенную с территории Беларуси

Украинским военным удалось сбить крылатую ракету, выпущенную с территории Беларуси. Она уже не сможет нанести вред киевлянам.

Такое заявление сделал генерал-лейтенант Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ. Соответствующее сообщение он опубликовал в фейсбуке 27 февраля в 8:52.

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Залужный пояснил, что Воздушные Силы ВСУ сбили крылатую ракету, которую захватчики выпустили по столице Украины с территории Беларуси самолетом ТУ-22.

Это очередное военное преступление Беларуси и России,

– подчеркнул главнокомандующий.

Отметим, воздушные силы ВСУ ежечасно наносят сокрушительные потери врагу. Генеральный штаб украинской армии отмечает мужество и героизм наших летчиков.

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