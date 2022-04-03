Воздушные силы за сутки сбили 2 самолета, вертолет и 4 крылатые ракеты врага
3 апреля 2022 , 01:28Читати новину українською
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Воздушные силы за сутки 2 апреля поразили 8 воздушных целей оккупантов. В частности, 2 самолета. По предварительным данным, говорится об истребителях-бомбардировщиках Су-34.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает бороться с оккупантами. Ракетно-бомбовые наносят удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе российских захватчиков.
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В течение суток Воздушные силы ВСУ поразили:
- 2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);
- 1 вертолет;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крылатые ракеты.
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