30 солдат, командно-наблюдательный пункт и 20 единиц техники: удар Воздушных сил по врагу
Источник:командование Воздушных сил ВСУ
Украинская авиация за сутки уничтожила 30 российских оккупантов, командно-наблюдательный пункт роты, взводный опорный пункт и 2 десятка единиц техники.
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Противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной территории и нанесла разгромный удар по российскому командованию.
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17 июля российское командование недосчиталось трех десятков орков, поражено до двадцати единиц техники российских вояк, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт,
– говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки защитники неба сбили один беспилотник противника. Поэтому российские оккупанты все яснее понимают, что им не место на нашей земле. В командовании добавляют, что если для понимания этой истины против врага нужно использовать бомбы и ракеты, то защитники будут продолжать "объяснение".
Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, под прикрытием истребительной авиации Воздушных сил, продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет,
– добавляют в командовании.
Потери врага будут только расти
Вооруженные Силы Украины по состоянию на 18 июля ликвидировали 38,5 тысяч врагов. Только за сутки "на концерт Кобзона" отправились 150 захватчиков.
К слову, ВСУ удалось остановить штурм врага на нескольких направлениях Донбасса, в частности в районах Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки.
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