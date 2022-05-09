Воздушные тревоги на Востоке, в Николаеве слышали взрывы: будьте осторожны

Ночью, 9 мая, на Востоке Украины раздались воздушные тревоги, а в Николаеве – взрывы. Просим не покидать укрытий, ведь это может спасти вам жизнь.

По Украине продолжают звучать сирены. Так, в ночь на 9 мая раздались сигналы воздушной тревоги на Востоке страны, а также в нескольких других областях.

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Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

8 мая сирены звучали неоднократно

Около 1 ночи во многих областях на Востоке, а также на юге Украины прозвучала воздушная тревога. Жители Одессы сообщили, что слышали взрывы в городе.

Спустя почти час сирена звучала уже по всей Украине.

Следующая воздушная тревога в большинстве регионов нашего государства прозвучала под утро около 07:45.

Уже через 2 часа опять было беспокойно практически по всей территории Украины.

И уже к вечеру, около 18:00 в очередной раз прозвучала воздушная тревога в большинстве областей.

Зеленский призвал быть бдительным

Очень важно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги. Как только они прозвучат – отправляйтесь немедленно в укрытие. Это может спасти вам жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские военные продолжают атаковать страну. И в канун 9 мая обстрелов может быть еще больше. Следовательно, он попросил украинцев не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей,

– подчеркнул он.

Также он попросил не пренебрегать комендантским часом. Находиться на улице во время его объявления категорически запрещено тем, у кого нет соответствующих разрешений.

Почему оккупанты атакуют из Каспийского моря

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, почему российские военные выпускают ракеты из Каспийского моря. Одна из причин – психологический фактор. Страна-агрессор таким образом пытается показать всему миру мощные ракеты. И они способны преодолевать до 5 тысяч километров.

Массовая атака из Каспийского моря 3 мая

Российские военные нанесли массовую ракетную атаку 3 мая. Тогда из бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160 оккупанты выпустили в общей сложности 18 ракет.

Несколько из них попали по гражданской инфраструктуре во Львове. Это стало причиной повреждения трех электроподстанций. В результате ряд районов остался без света, а также воды.

Попали в тот день оккупанты также по Кировоградской области. Ракетой оккупанты ударили по Долинской общине. Тогда в результате атаки пострадали объекты железнодорожной инфраструктуры.

Вечером 4 мая российские военные из Каспийского моря атаковали Днепр. По городу запустили две вражеские ракеты. О взрывах местные жители начали сообщать вечером около 20:00.

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