По Україні продовжують звучати сирени. Так, проти ночі 9 травня пролунали сигнали повітряної тривоги на Сході країни, а також в кількох інших областях.

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Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

Надзвичайно важливо прислухатися до сигналів повітряної тривоги. Щойно вони пролунають – вирушайте негайно ж до укриття. Це може врятувати вам життя.

8 травня сирени лунали неодноразово

Близько 1 ночі у багатьох областях на Сході, а також Півдні України пролунала повітряна тривога. Мешканці Одеси повідомили про те, що чули вибухи в місті.

Майже через годину сирена лунала вже по всій Україні.

Наступна повітряна тривога у більшості регіонів нашої держави пролунала під ранок, близько 07:45.

Уже через 2 години знову було неспокійно по практично всій території України.

І вже під вечір, близько 18:00 вкотре пролунала повітряна тривога у більшості областей.

Зеленський закликав бути пильними

Напередодні президент України Володимир Зеленський підкреслив, що російські військові продовжують атакувати країну. І напередодні 9 травня обстрілів може бути ще більше. Відтак, він попрохав українців не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей,

– підкреслив він.

Також він попрохав не нехтувати комендантською годиною. Перебувати на вулиці під час її оголошення категорично заборонено тим, у кого немає відповідних дозволів.

Чому окупанти атакують з Каспійського моря

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чому російські військові випускають ракети з Каспійського моря. Одна з причин – психологічний фактор. Країна-агресорка таким чином намагається показати усьому світу, що має потужні ракети. І вони здатні долати до 5 тисяч кілометрів.

Масова атака з Каспійського моря 3 травня

Російські військові завдали масової ракетної атаки 3 травня. Тоді з бомбардувальників Ту-95 або Ту-160 окупанти випустили загалом 18 ракет.

Кілька з них влучили по цивільній інфраструктурі у Львові. Це стало причиною пошкодження трьох електропідстанцій. Внаслідок цього низка районів залишилися без світла, а також води.

Влучили того дня окупанти також по Кіровоградській області. Ракетою окупанти вдарили по Долинській громаді. Тоді внаслідок атаки постраждали об'єкти залізничної інфраструктури.

Ввечері, 4 травня, російські військові з Каспійського моря атакували Дніпро. По місту запустили дві ворожі ракети. Про вибухи місцеві мешканці почали повідомляти ввечері, близько 20:00.

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