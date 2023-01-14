В Воздушных силах рассказали, откуда Россия атаковала Киев ракетами и почему их сложно уничтожать

Сегодня, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Враг атаковал столицу с северного направления.

Скорее всего, эти ракеты летели по баллистической траектории. Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Понятно, что есть последствия. Лучшее доказательство – обломок ракеты. Люди, знающие это дело, могут идентифицировать эти вещи. Тогда уже узнаем, какой именно это был тип ракет", – сказал Игнат.

Почему эти ракеты тяжело сбивать

Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что баллистика, к сожалению, не является доступной для того, чтобы ее эффективно обнаруживали и сбивали. По баллистической траектории также используют ракеты С-300, добавил он, которыми в эти сутки оккупанты целили по объектам критической инфраструктуры Харькова.

С-300 хоть и является зенитной, предназначенной для поражения воздушных целей, однако она может быть запрограммирована на полет по баллистической траекторией,

– отметил Игнат.

Примечательно, что взрывы в Киеве прогремели до объявления воздушной тревоги. По словам Игната, такие случаи бывают при применении врагом баллистики или С-300, летящих по баллистической траектории. Если соответствующая информация поступает – сразу раздается сигнал воздушной тревоги.

"Такие реалии. Не всегда удается фиксировать эти вещи. Информация поступает из разных источников, и, в частности, от наших партнеров", – подытожил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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