Возможно, это был разведывательный дрон, по которому будет вестись боевая работа, что также приведет к падению обломков. Тревога объявляется, чтобы у людей было больше времени. Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Реалии не оставляют выбора

К сожалению, во время ночной тревоги у украинцев было гораздо меньше времени на то, чтобы пройти в укрытие. Игнат подчеркнул, что реагирование происходит как можно оперативнее. Дело в том, что противник заводит пусковые установки скрыто, под покровом ночи, возможно, это делается заранее.

Если бы была информация, разумеется, тревога была бы объявлена раньше. Есть такой небольшой промежуток времени. Это реалии, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать,

– констатировал спикер Воздушных сил.

Такие вещи сейчас происходят в Харьковской, Запорожской и других областях, где используются как РСЗО, так и С-300. Промежуток времени от нанесения удара до момента попадания также невелик.

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