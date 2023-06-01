Возможно, это был разведывательный дрон, по которому будет вестись боевая работа, что также приведет к падению обломков. Тревога объявляется, чтобы у людей было больше времени. Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Реалии не оставляют выбора
К сожалению, во время ночной тревоги у украинцев было гораздо меньше времени на то, чтобы пройти в укрытие. Игнат подчеркнул, что реагирование происходит как можно оперативнее. Дело в том, что противник заводит пусковые установки скрыто, под покровом ночи, возможно, это делается заранее.
Если бы была информация, разумеется, тревога была бы объявлена раньше. Есть такой небольшой промежуток времени. Это реалии, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать,
– констатировал спикер Воздушных сил.
Такие вещи сейчас происходят в Харьковской, Запорожской и других областях, где используются как РСЗО, так и С-300. Промежуток времени от нанесения удара до момента попадания также невелик.
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Обстрел Киева 1 июня: что известно
- Россия продолжает поражать своей жестокостью и цинизмом. Ночью 1 июня, когда отмечается День защиты детей, они в очередной раз атаковали Киев.
- Противник ударил по столице баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер". Всего оккупанты выпустили по городу 10 ракет.
- Силы ПВО отразило вражескую атаку, однако обломки упали на здание детской поликлиники и близлежащие жилые дома в Деснянском районе. Погибла 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, ранены еще 10 человек.