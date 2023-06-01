Можливо, це був розвідувальний дрон, по якому буде вестися бойова робота, яка також призведе до падіння уламків. Тривога оголошується, щоб люди мали більше часу. Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Реалії не залишають вибору

На жаль, під час нічної тривоги українці мали значно менше часу на те, щоб пройти в укриття. Ігнат наголосив, що реагування відбувається якомога оперативніше. Річ у тім, що противник заводить пускові установки приховано, під покровом ночі, можливо, це робиться заздалегідь.

Якби була інформація, зрозуміло, тривога була б оголошена раніше. Маємо такий невеликий проміжок часу. Це реалії, на жаль, ми нічого не можемо з цим вдіяти,

– констатував речник Повітряних сил.

Такі речі зараз відбуваються у Харківській, Запорізькій та інших областях, де застосовуються як РСЗВ, так і С-300. Проміжок часу від завдання удару до моменту влучання також доволі невеликий.

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